Лавров заявил, что России не грозит изоляция

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России не грозит международная изоляция, поскольку Москва имеет огромное количество партнеров по всему миру, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Об изоляции говорят те, кто ментально, идеологически смирился с неизбежностью диктатуры Запада на мировой арене. У нас огромное количество партнеров и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в Азии, и в целом в Африке, в Латинской Америке", – сказал Лавров.

По его словам, Россия поддерживает хорошие отношения с подавляющим большинством организаций. В частности, речь идет об Африканском союзе, Сообществе стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Ранее Лавров заявил, что Россия не будет инициатором в налаживании отношений с Западом. При этом министр подчеркнул, что Москва открыта к сотрудничеству с любыми странами. По мнению Лаврова, поведение западных стран показывает их ненадежность в генерировании основных валют, партнерстве по экономике и хранении золотовалютных резервов.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

