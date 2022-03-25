Выход России из ВТО был бы плохим сигналом и подарком недругам Москвы – МИД

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Выход России из ВТО стал бы плохим сигналом и подарком недругам Москвы, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в эфире телеканала Россия 24.
Он заявил, что выход страны из ВТО контрпродуктивен и не принесет никаких дивидендов экономике РФ.
"Полноправное членство в ВТО позволяет нашей стране участвовать в разработке и совершенствовании правил глобальной торговли", – сказал Биричевский.
Он добавил, что обязательства РФ в организации лежат и в основе правовой базы ЕАЭС. Если отказаться от участия в ВТО, таможенный тариф в ЕАЭС снизится и будет соответствовать автоматически обязательствам Казахстана в ВТО, уровень которых ниже российских. В итоге Россия будет обязана и далее соблюдать правила этой организации, являясь членом ЕАЭС, однако не сможет пользоваться его преимуществом, пояснил Биричевский.
Ранее депутаты от "Справедливой России – За правду" и сенатор Ольга Епифанова внесли в Госдуму проект о выходе РФ из Всемирной торговой организации. В пояснительной записке говорится, что за период нахождения России в ВТО страны-участники ввели многочисленные санкции против ключевых отраслей экономики РФ. Это поставило под удар важнейшие отрасли России, что вызвало ответные меры.
Депутаты предложили денонсировать Протокол о присоединении РФ к Марракешскому соглашению в качестве ответных мер на санкции и для самозащиты. Кроме того, по мнению авторов проекта, это необходимо для защиты национальных интересов России и проведения протекционистской политики.
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