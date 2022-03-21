Депутаты внесли в Госдуму проект о выходе России из ВТО

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Депутаты от "Справедливой России – За правду" и сенатор Ольга Епифанова внесли в Госдуму проект о выходе РФ из Всемирной торговой организации. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

В пояснительной записке говорится, что за период нахождения России в ВТО страны-участники ввели многочисленные санкции против ключевых отраслей экономики РФ. Это поставило под удар важнейшие отрасли России, что вызвало ответные меры.

"В результате таких мер Россия, по сути, была лишена статуса "наиболее благоприятствуемой нации" со стороны многих стран – членов ВТО. <...> По своей природе экономические санкции предназначены для того, чтобы нарушить или полностью прервать экономические связи между Россией и другими государствами", – говорится в сообщении.

Депутаты предложили денонсировать Протокол о присоединении РФ к Марракешскому соглашению в качестве ответных мер на санкции и для самозащиты. Кроме того, по мнению авторов проекта, это необходимо для защиты национальных интересов России и проведения протекционистской политики.

Ранее Россия прекратила членство в Совете Европы. Решение об исключении РФ из Совета Европы приняли в комитете министров организации на внеочередном заседании.

10 марта российский МИД опубликовал заявление, в котором сообщил, что Россия больше не будет принимать участия в Совете Европы. В ведомстве подчеркнули, что это связано с тем, что Евросоюз и НАТО разрушают данную организацию и усугубляют гуманитарно-правовую ситуацию в Европе, превращая Совет в площадку для самолюбования.

