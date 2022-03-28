Агентство Bloomberg отключит российских клиентов от своих терминалов – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Агентство Bloomberg приняло решение с 3 апреля отключить российских пользователей от терминалов. В настоящее время доступ к терминалам уже отключен для ряда российских банков, подпавших под санкции Запада, сообщает РБК со ссылкой на сотрудника компании.
Источник на финансовом рынке подтвердил изданию, что Bloomberg уведомил пользователей об отключении терминала. По его данным, это было сделано в устной форме, а о том, как это будет сделано юридически, пока ничего не известно.
Еще один источник издания на финансовом рынке подтвердил звонок от Bloomberg с информацией об отключении терминала. Предполагается, что о решении объявят вечером 28 марта.
Терминалы Bloomberg являются компьютерной системой, позволяющей пользоваться сервисом Bloomberg Professional. Через него пользователи могут в реальном времени отслеживать движение финансового рынка.
Ранее директор института Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец выразил мнение, что попытки западных стран "наказать" Россию приведут к глобальному кризису. Он напомнил и о таких составляющих, как высокие цены на топливо и металлы, изменение системы поставок, связанное с введением ограничений со стороны Запада, "отпадение" рынка РФ от других стран.
Зубец уточнил, что в случае наложения на это быстрого роста цен на продовольствие, вероятно, в конце текущего года может случиться глобальный кризис.
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