Россия отвечает на волну иррациональных западных санкций – Рябков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россия отвечает на волну "цунами" иррациональных западных санкций, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала RT.

"Мы защищаем свои интересы от цунами, волны абсолютно безответственных санкций, которые просто ударили по фундаментам международной торговли и системы", – сказал Рябков.

Ранее сообщалось, что четвертый пакет мер по противодействию санкциям Запада включает около 20 инициатив по поддержке экономики России. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, одной из ключевых задач в настоящее время является насыщение рынка необходимой продукцией, чтобы граждане могли сохранить максимально возможный в текущих условиях доступ к привычным товарам, а предприниматели – оперативно перенастроить производственные и логистические цепочки.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что санкции против России уже привели к негативным последствиям для западных стран, которые ввели ограничения. По его словам, увеличивается глобальная инфляция.

Также Медведев рассказал о попытках изолировать Россию от мировых цепочек добавленной стоимости и международного разделения труда, однако в глобальном плане ограничить страну не получается.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

