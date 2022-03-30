Санкции против России возвращаются на Запад бумерангом – Медведев

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Санкции против России уже привели к негативным последствиям для западных стран, которые ввели ограничения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Спустя всего несколько недель после введения "адских" санкций против России ожидаемо выяснилось, что они возвращаются на Запад бумерангом", – написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, увеличивается глобальная инфляция.

"Похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир. Растут космическими скоростями цены на топливо", – подчеркнул Медведев.

Зампредседателя Совбеза РФ также рассказал о попытках изолировать Россию от мировых цепочек добавленной стоимости и международного разделения труда, однако в глобальном плане ограничить страну не получается.

"Конечно, есть и реальные трудности, с которыми России приходится бороться. Там, где нас все еще пытаются изолировать от мировых цепочек добавленной стоимости, международного разделения труда, увеличив безработицу и ввергнув в экономический хаос", – написал Медведев, добавив, что РФ оказалась готова к этим атакам.

Медведев подчеркнул, что Россия шаг за шагом движется к новой логике мировых экономических отношений и обновленной финансовой системе.

"Прежней она точно не останется: слишком сильно себя скомпрометировали ее бывшие гаранты. А они свою репутацию сильно подмочили. Невозможно доверять тем, кто арестовывает счета других государств, крадет чужие бизнес-активы и личное имущество, поступаясь принципами абсолютной защиты священного права частной собственности", – отметил зампредседателя Совбеза РФ.

Он заметил, что отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов уже не является фантастической идеей. По его словам, такие резервы нельзя считать полноценными, поскольку обязательства по ним заморожены и "фактически пущены в дефолт волей безумных политиканов, которые готовы принести деньги своих налогоплательщиков на алтарь".

"Как бы кому ни хотелось, договариваться о новом финансовом миропорядке придется. И решающее слово тогда будет за теми странами, которые обладают сильной и продвинутой экономикой, здоровыми государственными финансами, надежной денежной системой... Наступает эра региональных валют", – заключил Медведев.

Ранее замглавы Совбеза РФ заявил, что, вводя санкции против РФ, Запад пытается настроить российское общество против властей, однако происходит наоборот: граждане страны только больше консолидируются. Медведев напомнил, что за каждым крупным российским бизнесом, на который пытается надавить Запад, стоят целые отрасли экономики, в которых трудятся сотни тысяч и даже миллионы граждан. По его словам, в таких условиях государство поддерживают даже те, кто был с его решениями в какой-то степени не согласен.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

