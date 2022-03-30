Четвертый пакет контрсанкций включает около 20 мер поддержки экономики РФ – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Четвертый пакет мер по противодействию санкциям Запада включает около 20 инициатив по поддержке экономики России. Об этом заявил Михаил Мишустин, открывая заседание президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.
"[Идеи] охватывают несколько сфер – от поддержки малого и среднего бизнеса до крупных промышленных предприятий", – уточнил премьер-министр.
По его словам, одной из ключевых задач в настоящее время является насыщение рынка необходимой продукцией, чтобы граждане могли сохранить максимально возможный в текущих условиях доступ к привычным товарам, а предприниматели – оперативно перенастроить производственные и логистические цепочки. Мишустин подчеркнул, что особенно это касается небольших предприятий, у которых запас прочности не так велик.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что санкции против России уже привели к негативным последствиям для западных стран, которые ввели ограничения. По его словам, увеличивается глобальная инфляция.
Также Медведев рассказал о попытках изолировать Россию от мировых цепочек добавленной стоимости и международного разделения труда, однако в глобальном плане ограничить страну не получается.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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