В МВФ заявили, что санкции против РФ могут ослабить влияние доллара в мире

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Санкции против России, введенные западными странами, могут ослабить американский доллар в мировой финансовой системе, заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. Об этом сообщает "Газета.ру".

По ее словам, санкции Запада могут привести к появлению небольших валютных блоков, базирующихся на торговле между отдельными группами государств. Это становится заметным, когда страны пересматривают валюту, в которой им платят за торговлю.

"Доллар останется основной мировой валютой даже в этом ландшафте, но фрагментация на меньшем уровне, безусловно, вполне возможна", – отметила Гопинат.

Ранее американский инвестор Адам Таунсэнд удивился укреплению российского рубля на фоне введения западных санкций. По его словам, российская валюта отыграла весь свой санкционный удар. Также инвестор обратил внимание на то, что уровень инфляции в России ниже, чем в странах Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития.

До этого начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин считает, что американский доллар постепенно перестает быть основной валютой на планете. Он также добавил, что такие глобальные организации, как МВФ, Всемирный банк и ВТО, теряют свою значимость.

