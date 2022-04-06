Великобритания внесла в санкционный список еще 8 граждан России

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Власти Великобритании ввели новые санкции в отношении российских бизнесменов и банковских управленцев, под рестрикции попали восемь граждан России. Об этом сообщается в заявлении британского МИД.
Основанием для введения санкций стала военная спецоперация на Украине.
В санкционный список подпали совладелец газовой компании "НОВАТЭК" и банка "Сибур" Леонид Михельсон, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, глава группы алмазодобывающих компаний "АЛРОСА" Сергей Иванов, гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков, основной бенефициар производителя минеральных удобрений "Акрон" Вячеслав Кантор, основатель химического холдинга "ФосАгро" Андрей Гурьев – старший и гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.
Также санкции затронули сына совладельца и члена совета директоров СМП Банка Бориса Ротенберга – футболиста московского "Локомотива" Бориса Ротенберга – младшего.
Кроме того, власти Великобритании ввели санкции в отношении Московского кредитного банка (МКБ). Все британские активы компании в Британии будут заморожены.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели ограничения против детей Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Кроме того, американская сторона приняла решение ввести санкции против главы кабмина РФ Михаила Мишустина и зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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