В нейтральных и поддержавших Россию странах живут две трети населения мира – СМИ

09:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Две трети населения мира проживают в странах с нейтральным или положительным отношением к России. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на исследование британского журнала The Economist, проведенное в связи с обострением ситуации на Украине.
Авторы разделили страны на пророссийские, прозападные и нейтральные. В группе государств, поддерживающих Россию, оказались 28 стран, в которых проживает треть мирового населения. В их число вошли Китай, Сирия, Пакистан, Эритрея и Эфиопия.
Нейтрального статуса придерживаются еще 32 страны, на чью долю также приходится до трети населения мира. В числе таких государств – Индия, Бразилия и Бангладеш.
К категории прозападных отнесли 131 страну, где проживают 36% населения мира.
"Около двух третей населения Земли живут в странах либо нейтральных, либо пророссийских. Расклад сил здорово искажают Китай и Индия – на них приходится до трети мирового населения", – отметили авторы статьи.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине. По его словам, об этом свидетельствуют результаты опросов. Песков уточнил, что в России лишь 25% тех, кто не поддерживает спецоперацию.
Также пресс-секретарь заявил, что желание уехать из страны является нормальным процессом. По его словам, потом некоторые поменяют свое мнение и вернутся.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: