В нейтральных и поддержавших Россию странах живут две трети населения мира – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Две трети населения мира проживают в странах с нейтральным или положительным отношением к России. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на исследование британского журнала The Economist, проведенное в связи с обострением ситуации на Украине.

Авторы разделили страны на пророссийские, прозападные и нейтральные. В группе государств, поддерживающих Россию, оказались 28 стран, в которых проживает треть мирового населения. В их число вошли Китай, Сирия, Пакистан, Эритрея и Эфиопия.

Нейтрального статуса придерживаются еще 32 страны, на чью долю также приходится до трети населения мира. В числе таких государств – Индия, Бразилия и Бангладеш.

К категории прозападных отнесли 131 страну, где проживают 36% населения мира.

"Около двух третей населения Земли живут в странах либо нейтральных, либо пророссийских. Расклад сил здорово искажают Китай и Индия – на них приходится до трети мирового населения", – отметили авторы статьи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине. По его словам, об этом свидетельствуют результаты опросов. Песков уточнил, что в России лишь 25% тех, кто не поддерживает спецоперацию.

Также пресс-секретарь заявил, что желание уехать из страны является нормальным процессом. По его словам, потом некоторые поменяют свое мнение и вернутся.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

