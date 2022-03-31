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общество

08:34

В Госдуме предложили помочь желающим вернуться бизнесменам – бывшим гражданам РФ

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев предложил организовать поддержку для представителей малого и среднего бизнеса из числа бывших граждан России, изъявивших желание вернуться на родину. Об этом сообщает RT.

Письмо с соответствующей инициативой депутат направил премьер-министру Михаилу Мишустину. По словам Сухарева, после введения странами Запада новых политических и экономических санкций в отношении Москвы и объявления ей масштабной информационной войны в Госдуму стали обращаться бывшие сограждане, которые ранее были вынуждены уехать из России по разным жизненным причинам.

Парламентарий пояснил, что эти люди рассматривают возможность возвращения на родину в связи с ростом резко негативного отношения к русским за рубежом, изъявляя готовность открыть и развивать бизнес в России. Однако, по словам Сухарева, многие из них испытывают опасения перед проблемами, сопутствующими переезду, а также сомневаются в возможности реализации своего бизнес-плана в РФ.

"В этой связи прошу вас рассмотреть возможность поддержать представителей малого и среднего предпринимательства – бывших граждан Российской Федерации, а также бывших граждан СССР, проживавших в пределах современных границ Российской Федерации и проживающих в настоящее время на территории иностранных государств, которые изъявили желание вернуться в Россию и развивать свой бизнес на территории нашего государства", – отмечается в обращении.

Так, Сухарев считает необходимым предоставить им налоговые льготы, пониженную арендную ставку, земельные участки без торгов, а также все льготы, представляемые российским предпринимателям.

Ранее Сухарев предложил простить российским автомобилистам штрафы за нарушение некоторых правил дорожного движения в условиях санкций. В случае одобрения амнистия коснется только штрафов за нарушения, предусмотренные главой 12 КоАП РФ, за исключением статей 12.8 и 12.26, в которых идет речь о вождении в нетрезвом виде.

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