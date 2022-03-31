В Госдуме предложили помочь желающим вернуться бизнесменам – бывшим гражданам РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев предложил организовать поддержку для представителей малого и среднего бизнеса из числа бывших граждан России, изъявивших желание вернуться на родину. Об этом сообщает RT.
Письмо с соответствующей инициативой депутат направил премьер-министру Михаилу Мишустину. По словам Сухарева, после введения странами Запада новых политических и экономических санкций в отношении Москвы и объявления ей масштабной информационной войны в Госдуму стали обращаться бывшие сограждане, которые ранее были вынуждены уехать из России по разным жизненным причинам.
Парламентарий пояснил, что эти люди рассматривают возможность возвращения на родину в связи с ростом резко негативного отношения к русским за рубежом, изъявляя готовность открыть и развивать бизнес в России. Однако, по словам Сухарева, многие из них испытывают опасения перед проблемами, сопутствующими переезду, а также сомневаются в возможности реализации своего бизнес-плана в РФ.
"В этой связи прошу вас рассмотреть возможность поддержать представителей малого и среднего предпринимательства – бывших граждан Российской Федерации, а также бывших граждан СССР, проживавших в пределах современных границ Российской Федерации и проживающих в настоящее время на территории иностранных государств, которые изъявили желание вернуться в Россию и развивать свой бизнес на территории нашего государства", – отмечается в обращении.
Так, Сухарев считает необходимым предоставить им налоговые льготы, пониженную арендную ставку, земельные участки без торгов, а также все льготы, представляемые российским предпринимателям.
Ранее Сухарев предложил простить российским автомобилистам штрафы за нарушение некоторых правил дорожного движения в условиях санкций. В случае одобрения амнистия коснется только штрафов за нарушения, предусмотренные главой 12 КоАП РФ, за исключением статей 12.8 и 12.26, в которых идет речь о вождении в нетрезвом виде.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: