Автоэксперт оценил предложение об амнистии автомобильных штрафов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Партнер аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто оценил предложение об амнистии автомобильных штрафов на фоне санкций.

По его словам, это выгодно для водителей, но наказания за нарушения ПДД играют важную роль.

"Я не вижу необходимости для тотальной амнистии. Если подумать, то можно придумать амнистию более справедливую. Например, на спорные случаи, когда не очевидна вина водителей", – добавил Моржаретто в беседе с RT.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил простить российским автомобилистам штрафы за нарушение некоторых правил дорожного движения в условиях санкций.

В случае одобрения амнистия коснется только штрафов за нарушения, предусмотренные главой 12 КоАП РФ, за исключением статей 12.8 и 12.26, в которых идет речь о вождении в нетрезвом виде.

