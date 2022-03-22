В Госдуме предложили провести амнистию штрафов за нарушение ПДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил простить российским автомобилистам штрафы за нарушение некоторых правил дорожного движения в условиях санкций. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария на имя председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

По словам Сухарева, в нынешних экономических условиях подобная мера была бы уместной. Как уточняется в документе, в случае одобрения амнистия коснется только штрафов за нарушения, предусмотренные главой 12 КоАП РФ, за исключением статей 12.8 и 12.26, в которых идет речь о вождении в нетрезвом виде.

В заключение письма депутат попросил председателя Верховного суда предоставить данные о количестве штрафов за нарушения, которые входят в указанные критерии.

В конце февраля депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил внедрить систему штрафов за нарушение ПДД, устанавливающую размеры наказаний в зависимости от габаритов, укомплектованности и стоимости транспорта. По его мнению, это позволит вразумить лихачей на крупных автомобилях, уверенных в собственной неуязвимости.

