В Госдуме предложили провести амнистию штрафов за нарушение ПДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил простить российским автомобилистам штрафы за нарушение некоторых правил дорожного движения в условиях санкций. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария на имя председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.
По словам Сухарева, в нынешних экономических условиях подобная мера была бы уместной. Как уточняется в документе, в случае одобрения амнистия коснется только штрафов за нарушения, предусмотренные главой 12 КоАП РФ, за исключением статей 12.8 и 12.26, в которых идет речь о вождении в нетрезвом виде.
В заключение письма депутат попросил председателя Верховного суда предоставить данные о количестве штрафов за нарушения, которые входят в указанные критерии.
В конце февраля депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил внедрить систему штрафов за нарушение ПДД, устанавливающую размеры наказаний в зависимости от габаритов, укомплектованности и стоимости транспорта. По его мнению, это позволит вразумить лихачей на крупных автомобилях, уверенных в собственной неуязвимости.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: