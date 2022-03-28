Экономист оценил идею закрыть иностранные букмекерские конторы в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Директор Центра конъюнктурных исследований при НИУ ВШЭ Георгий Остапкович усомнился в целесообразности идеи закрыть иностранные букмекерские конторы в России. Своим мнением он поделился в беседе с RT.
"Букмекеры принципиального вреда на российском рынке не приносят, но они платят огромные налоги. <...> Эти налоги идут в пользу нашего государства", – объяснил экономист.
Он отметил, что эти самые налоги государство затем может направить на социальные нужды населения, потратить их на обеспечение экономического роста. Если букмекерская деятельность разрешена в стране, то она должна быть разрешена для всех, считает Остапкович.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил закрыть букмекерский рынок России для компаний с учредителями из недружественных стран.
По его словам, букмекерские конторы зарабатывают на игорной зависимости россиян миллиарды рублей ежегодно, а для приема ставок онлайн еще и собирают персональные данные своих клиентов. При этом учредителями многих таких компаний являются юрлица, зарегистрированные в недружественных странах, подчеркнул Орлов.
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