Москвич ограбил букмекерскую контору на 22 млн рублей

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже более чем 22 миллионов рублей из букмекерской конторы в Москве. Об этом сообщает портал "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя министерства внутренних дел РФ Ирину Волк.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Московской области. Им оказался 43-летний москвич", – сказала Волк.

Она уточнила, что, согласно имеющимся сведениям, мужчина пришел в заведение, прикрыв лицо медицинской маско. Угрожая похожим на настоящий пневматическим пистолетом, он стал требовать от менеджера ключ от сейфа. После отказа он заставил сотрудника конторы закрыть голову и лицо шапкой, забрал ключ и вытащил из сейфа 22,4 миллиона рублей.

После поимки деньги у мужчины изъяли, однако к тому времени часть суммы он уже успел потратить. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ "Разбой".

Ранее неизвестный похитил у москвички деньги и украшения на сумму 12 миллионов рублей. Он свободно зашел в квартиру пенсионерки, где и забрал вышеперечисленное, после чего скрылся. После поимки ему грозит до 10 лет заключения со штрафом до 1 миллиона рублей.

