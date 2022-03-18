В Приморском крае женщины похитили трех человек и два года забирали их пенсии

07:18
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Приморском крае задержали двух женщин, которые похитили трех человек и два года удерживали их ради присвоения пенсий. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В надзорном ведомстве уточнили, что две жительницы Арсеньева в 2018 году насильственно перевезли в квартиру одной из них пожилого мужчину, его жену и дочь. Жертв мошенницы удерживали до мая 2020 года, все это время они забирали их пенсии.
Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений".
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что следователи в Волгограде возбудили уголовное дело о ложном похищении в отношении местного жителя, который заявил правоохранителям о своем похищении из-за боязни увольнения с работы за прогулы.
По данным следствия, мужчина не ходил на работу с 11 по 20 января. Во время проверки полицейские установили, что сообщение о похищении не соответствовало действительности. Сотрудники СК предъявили мужчине доказательства его лжи, после чего он признался, что солгал.
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