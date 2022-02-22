Дело завели на волгоградца, инсценировавшего похищение из-за боязни увольнения за прогулы

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о ложном доносе в отношении жителя Волгограда, который заявил правоохранителям о своем похищении из-за боязни увольнения с работы за прогулы. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.
По данным следствия, мужчина не ходил на работу с 11 по 20 января.
"С целью избежания увольнения и оправдания перед руководством за свое отсутствие на рабочем месте мужчина решил заведомо ложно сообщить в правоохранительные органы о том, что неизвестные лица похитили его и насильно удерживали", – говорится в сообщении.
Во время проверки полицейские установили, что сообщение о похищении не соответствовало действительности. Сотрудники СК предъявили мужчине доказательства его лжи, после чего он признался, что солгал.
В отношении волгоградца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос о совершении преступления"), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на два года.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали лжеюристов, которые обманули около 100 человек. Мошенники звонили гражданам по телефону, предлагая бесплатные консультации и высококвалифицированное правовое содействие.
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