Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

происшествия

14:48

В Архангельске школьник бросил стул в учителя

происшествиярегионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Полиция отказалась возбуждать дело по результатам проверки конфликта между учителем и учеником в одной из школ Архангельска, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Архангельской области.

По информации ведомства, все началось с потасовки между двумя школьниками и попыткой учителя пресечь ее. После того как преподаватель разняла мальчиков, один из них кинул в ее сторону стул, а затем бросил ей в лицо коробку с гуашью. Все это время ученик нецензурно выражался и оскорблял учителя. Женщина вывела школьника в коридор и попыталась успокоить. Однако он продолжил громко кричать, высказывать оскорбления и наносил ей удары руками. Как только преподаватель отпустила мальчика, он упал у двери класса и несколько раз пнул учителя.

В полиции действия ученика расценили по статье "Побои", но поскольку школьник не достиг возраста привлечения к административной ответственности, дело возбуждать не стали. Кроме того, против учителя также не будут возбуждать уголовное дело за отсутствием в действиях признаков преступления.

В свою очередь, прокуратура области организовала проведение собственной проверки.

"В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, ему способствовавшим, соответствию педагога предъявляемым квалификационным требованиям, обеспечению безопасности учащихся во время образовательного процесса, полноте мер, принятых администрацией школы по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения", – говорится в сообщении ведомства.

Решение в отношении ученика было направлено в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, где ему вынесли предупреждение.

Третьеклассницы подрались в столичной школе

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать