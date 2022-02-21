В Архангельске школьник бросил стул в учителя

14:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Полиция отказалась возбуждать дело по результатам проверки конфликта между учителем и учеником в одной из школ Архангельска, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Архангельской области.
По информации ведомства, все началось с потасовки между двумя школьниками и попыткой учителя пресечь ее. После того как преподаватель разняла мальчиков, один из них кинул в ее сторону стул, а затем бросил ей в лицо коробку с гуашью. Все это время ученик нецензурно выражался и оскорблял учителя. Женщина вывела школьника в коридор и попыталась успокоить. Однако он продолжил громко кричать, высказывать оскорбления и наносил ей удары руками. Как только преподаватель отпустила мальчика, он упал у двери класса и несколько раз пнул учителя.
В полиции действия ученика расценили по статье "Побои", но поскольку школьник не достиг возраста привлечения к административной ответственности, дело возбуждать не стали. Кроме того, против учителя также не будут возбуждать уголовное дело за отсутствием в действиях признаков преступления.
В свою очередь, прокуратура области организовала проведение собственной проверки.
"В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, ему способствовавшим, соответствию педагога предъявляемым квалификационным требованиям, обеспечению безопасности учащихся во время образовательного процесса, полноте мер, принятых администрацией школы по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения", – говорится в сообщении ведомства.
Решение в отношении ученика было направлено в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, где ему вынесли предупреждение.
Третьеклассницы подрались в столичной школе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: