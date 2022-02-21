В Архангельске школьник бросил стул в учителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Полиция отказалась возбуждать дело по результатам проверки конфликта между учителем и учеником в одной из школ Архангельска, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Архангельской области.

По информации ведомства, все началось с потасовки между двумя школьниками и попыткой учителя пресечь ее. После того как преподаватель разняла мальчиков, один из них кинул в ее сторону стул, а затем бросил ей в лицо коробку с гуашью. Все это время ученик нецензурно выражался и оскорблял учителя. Женщина вывела школьника в коридор и попыталась успокоить. Однако он продолжил громко кричать, высказывать оскорбления и наносил ей удары руками. Как только преподаватель отпустила мальчика, он упал у двери класса и несколько раз пнул учителя.

В полиции действия ученика расценили по статье "Побои", но поскольку школьник не достиг возраста привлечения к административной ответственности, дело возбуждать не стали. Кроме того, против учителя также не будут возбуждать уголовное дело за отсутствием в действиях признаков преступления.

В свою очередь, прокуратура области организовала проведение собственной проверки.

"В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, ему способствовавшим, соответствию педагога предъявляемым квалификационным требованиям, обеспечению безопасности учащихся во время образовательного процесса, полноте мер, принятых администрацией школы по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения", – говорится в сообщении ведомства.

Решение в отношении ученика было направлено в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, где ему вынесли предупреждение.