Грузовик насмерть сбил женщину на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Грузовик насмерть сбил москвичку в Печатниках. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в своем телеграм-канале.

"На улице Гурьянова у дома 1 водитель грузового автомобиля совершил наезд на 54-летнюю женщину", – говорится в публикации.

Уточняется, что в момент ДТП женщина переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм она скончалась.

В настоящее время на месте трагедии работают специалисты. Они устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее на 65-м километре трассы М5 "Урал" в Подмосковье произошло лобовое столкновение грузовика Renault и легкового автомобиля Toyota. В результате аварии погибли два человека – они находились в легковушке.

