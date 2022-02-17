В России предложили снизить скоростной режим вблизи пешеходных переходов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России следует ограничить скорость автомобилей вблизи пешеходных переходов, поскольку чуть больше половины наездов на людей происходит именно в этих зонах. Такое предложение озвучил председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов России" Владимир Соколов.
Он отметил, что в 2020 году автомобилисты сбили больше 4,5 тысячи пешеходов. Причем 40% наездов было совершено на пешеходных переходах, и еще 14% – в непосредственной близи к ним.
"Если мы ликвидируем 54% автонаездов в зоне пешеходных переходов, то решим очень много задач по безопасности. <...> Недостаточно, чтобы пешеходы были освещены: есть краска, светофор, необходимо обеспечивать снижение скоростного режима", – цитирует его РИА Новости.
Необходимость ограничения скоростного режима, по мнению Соколова, подтверждает и тот факт, что на регулируемых переходах людей сбивают почти в два раза чаще, чем на нерегулируемых. Эффективность предложенной меры, считает эксперт, доказывает международный опыт: есть примеры, когда удалось добиться положительного эффекта, снизив максимально допустимую скорость всего на 10 километров в час.
Ранее главред "За рулем" Максим Сачков рассказал об ошибках при проезде "лежачего полицейского". По его словам, перед искусственной неровностью не следует тормозить слишком резко, так как это может привести к ДТП. При этом скорость проезда зависит от особенностей автомобиля: например, с жесткой подвеской проще проехать на высокой скорости.
Автобус насмерть сбил пешехода на юге Москвы
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