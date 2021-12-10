Два человека погибли в результате аварии с грузовиком в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На 65-м километре автодороги М-5 "Урал" в Московской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Об этом в ночь на пятницу, 10 декабря, со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД сообщает ТАСС.

"Произошло встречное столкновение грузового автомобиля "Рено" и легковушки "Тойота", – говорится в сообщении.

В результате аварии погибли два человека, они находились в легковом автомобиле. На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали из-за выезда грузовика на перрон автовокзала в Липецке.

Травмы получили два пассажира и водитель грузовика. Их госпитализировали. По предварительным данным, ЧП произошло из-за того, что водителю стало плохо за рулем.

До этого в Тюмени автомобиль BMW насмерть сбил двух рабочих. По некоторым данным, за рулем иномарки находился заместитель начальника следственного отдела одного из правоохранительных органов.