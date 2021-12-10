Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

02:50

Два человека погибли в результате аварии с грузовиком в Подмосковье

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На 65-м километре автодороги М-5 "Урал" в Московской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Об этом в ночь на пятницу, 10 декабря, со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД сообщает ТАСС.

"Произошло встречное столкновение грузового автомобиля "Рено" и легковушки "Тойота", – говорится в сообщении.

В результате аварии погибли два человека, они находились в легковом автомобиле. На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали из-за выезда грузовика на перрон автовокзала в Липецке.

Травмы получили два пассажира и водитель грузовика. Их госпитализировали. По предварительным данным, ЧП произошло из-за того, что водителю стало плохо за рулем.

До этого в Тюмени автомобиль BMW насмерть сбил двух рабочих. По некоторым данным, за рулем иномарки находился заместитель начальника следственного отдела одного из правоохранительных органов.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать