Один человек погиб из-за выезда грузовика на перрон липецкого вокзала

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб и трое пострадали из-за выезда грузовика на перрон автовокзала в Липецке, сообщает ТАСС.

В администрации Липецкой области рассказали, что грузовой автомобиль, принадлежащий автобусным линиям, въехал на перрон, где находились люди. Погибла женщина, которая стояла на перроне.

Травмы также получили два пассажира и водитель грузовика. Их госпитализировали.

Предположительно, водителю стало плохо за рулем. Эту информацию подтверждают пассажиры.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при столкновении автобуса с "Газелью" в ТиНАО Москвы. Позже в МВД уточнили, что травмы получил только один человек.