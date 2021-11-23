Названы предварительные причины ДТП в Болгарии, в котором погибли 45 человек

Фото: ТАСС/VASSIL DONEV/EPA

В Болгарии следователи рассматривают две основные версии причины смертельного ДТП с автобусом, которое произошло на автомагистрали "Струма". Об этом сообщает телеканал Nova.

Так, в качестве причины аварии рассматриваются техническая неисправность ТС и человеческая ошибка, заявил заместитель главного прокурора республики, руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов.

"Тела обгорели до неузнаваемости. Предстоит еще взять образцы, чтобы установить личность каждого из погибших", – сказал он.

Сарафов уточнил, что, согласно предварительным данным, в автобусе находились 52 человека, 45 из них, в том числе 12 детей, погибли. Семь человек были госпитализированы.

Авария произошла на автомагистрали "Струма" около 03:00 (04:00 по московскому времени). Известно, что туристический автобус следовал из Северной Македонии. После ДТП автобус загорелся.

Ранее три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае. Авария произошла на 76-м километре автодороги Красноярск – Енисейск. Сообщалось, что погибшими оказались пассажиры микроавтобуса, они не были пристегнуты.

