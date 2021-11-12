Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Три человека погибли в результате аварии в Сухобузимском районе Красноярского края. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на 76 километре автодороги "Красноярск – Енисейск". Столкнулись грузовой автомобиль МАЗ и следовавший за ним микроавтобус с полуприцепом Mercedes. Он съехал в кювет.

По информации ведомства, погибшими оказались пассажиры микроавтобуса, они не были пристегнуты.

"В результате происшествия трое пассажиров Mercedes от полученных травм скончались на месте. Всего в микроавтобусе, который следовал из пгт. Большая Мурта в село Шила Сухобузимского района, находилось 5 человек (работники одного предприятия)", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 10 человек, пять из которых дети, пострадали в ДТП в Ивановской области. Там столкнулись легковой автомобиль и рейсовый микроавтобус, следовавший из Владимира в Кострому.

До этого девять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса в пригороде Владивостока. По предварительным данным, 51-летний водитель Toyota Hiace не справился с управлением.