Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае

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Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю
Три человека погибли в результате аварии в Сухобузимском районе Красноярского края. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на 76 километре автодороги "Красноярск – Енисейск". Столкнулись грузовой автомобиль МАЗ и следовавший за ним микроавтобус с полуприцепом Mercedes. Он съехал в кювет.
По информации ведомства, погибшими оказались пассажиры микроавтобуса, они не были пристегнуты.
"В результате происшествия трое пассажиров Mercedes от полученных травм скончались на месте. Всего в микроавтобусе, который следовал из пгт. Большая Мурта в село Шила Сухобузимского района, находилось 5 человек (работники одного предприятия)", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 10 человек, пять из которых дети, пострадали в ДТП в Ивановской области. Там столкнулись легковой автомобиль и рейсовый микроавтобус, следовавший из Владимира в Кострому.
До этого девять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса в пригороде Владивостока. По предварительным данным, 51-летний водитель Toyota Hiace не справился с управлением.
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