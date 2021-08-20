Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в пригороде Владивостока

Фото: УМВД России по Приморскому краю

Девять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса в пригороде Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба УМФД РФ по Приморскому краю.

По предварительным данным, 51-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.

Уточняется, что стаж вождения мужчины составляет 31 год, в этом году он не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Состояние опьянения у него также не установлено.

"В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получил водитель, а также его пассажиры: женщины в возрасте 42, 54, 62, 66 лет, мужчины в возрасте 41, 66 лет, а также две девочки в возрасте 9 и 15 лет", – говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка, также выяснятся, кем пострадавшие приходятся водителю и куда они направлялись. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что десять человек, пять из которых дети, пострадали в результате столкновения рейсового микроавтобуса и легкового автомобиля в Ивановской области.

По предварительным данным, водитель маршрутки выскочил на встречную полосу, так как не справился с управлением. Уточняется, что травмы, которые получили водитель "Киа" и девять пассажиров маршрутки, не опасны для жизни.