Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в пригороде Владивостока

06:32
Фото: УМВД России по Приморскому краю
Девять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса в пригороде Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба УМФД РФ по Приморскому краю.
По предварительным данным, 51-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.
Уточняется, что стаж вождения мужчины составляет 31 год, в этом году он не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Состояние опьянения у него также не установлено.
"В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получил водитель, а также его пассажиры: женщины в возрасте 42, 54, 62, 66 лет, мужчины в возрасте 41, 66 лет, а также две девочки в возрасте 9 и 15 лет", – говорится в сообщении.
По факту аварии проводится проверка, также выяснятся, кем пострадавшие приходятся водителю и куда они направлялись. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что десять человек, пять из которых дети, пострадали в результате столкновения рейсового микроавтобуса и легкового автомобиля в Ивановской области.
По предварительным данным, водитель маршрутки выскочил на встречную полосу, так как не справился с управлением. Уточняется, что травмы, которые получили водитель "Киа" и девять пассажиров маршрутки, не опасны для жизни.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: