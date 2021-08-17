В Бурятии автобус съехал с дороги и упал с высоты 3,5 метра

17:33
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Автобус, перевозивший 20 человек, съехал с дороги в Бурятии и упал с высоты 3,5 метра. Пострадали 19 человек, в том числе водитель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД РФ.
Авария произошла во вторник, 17 августа, в 19:38 в Яравнинском районе на территории карьера Горно-обогатительного комбината "Озерный".
"В результате ДТП водитель и 18 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести", – отметили в ГИБДД.
Ранее вблизи деревни Кукарино в Ивановской области столкнулись легковой автомобиль и рейсовый микроавтобус, следовавший из Владимира в Кострому. В результате пострадали 10 человек, пять из которых дети.
Согласно предварительным данным, водитель маршрутки выскочил на встречную полосу, так как не справился с управлением. В пресс-службе уточнили, что травмы, которые получили водитель "Киа" и девять пассажиров маршрутки, не опасны для жизни.
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