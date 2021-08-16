Ребенок пострадал в результате ДТП на востоке столицы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Пьяный водитель автомобиля врезался в припаркованные машины на востоке столицы, в результате ДТП пострадал ребенок-пешеход. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла на улице Верхней Первомайской в районе дома 19. Водитель Nissan X-Trail врезался в припаркованные машины, в результате чего, по предварительным данным, пострадали два человека: ребенок-пешеход и водитель машины, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сейчас на месте ДТП работают оперативные службы.

Ранее в столице на проспекте Мира столкнулись два автомобиля, в результате чего один из участников ДТП выехал на тротуар и наехал на пешехода.