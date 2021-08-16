На проспекте Мира автомобиль выехал на тротуар и наехал на пешехода

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В столице на проспекте Мира столкнулись два автомобиля, в результате чего один из участников ДТП выехал на тротуар и наехал на пешехода. Об этом сообщается в телеграм-канале московского департамента транспорта.

"На проспекте Мира в районе дома 51 в результате ДТП один из автомобилей выехал на тротуар, пострадал пешеход. На месте работают оперативные службы", – говорится в сообщении.

Ранее автомобиль врезался в бетонный разделитель на внешней стороне 85-го километра МКАД в районе Алтуфьевского шоссе. В результате происшествия были перекрыты левая и средняя полосы, однако движение в районе аварии удалось оперативно восстановить.