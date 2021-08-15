Движение на МКАД в районе Алтуфьевского шоссе затруднено после ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль врезался в бетонный разделитель на внешней стороне 85-го километра МКАД в районе Алтуфьевского шоссе. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На внешней стороне 85-го км МКАД (в районе съезда на Алтуфьевское шоссе) водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на бетонные блоки, разделяющие потоки", – говорится в сообщении.

В результате происшествия были перекрыты левая и средняя полосы, однако движение в районе аварии удалось оперативно восстановить.

Ранее на 43-м километре МКАД загорелась машина. Перед съездом на Киевское шоссе образовался двухкилометровый затор.