В ДТП с микроавтобусом под Ивановом пострадали 10 человек

Фото: УГИБДД УМВД России по Ивановской области.

Вблизи деревни Кукарино в Ивановской области столкнулись легковой автомобиль и рейсовый микроавтобус, следовавший из Владимира в Кострому. В результате пострадали 10 человек, пять из которых дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника пресс-службы УМВД РФ по Ивановской области Ирину Лебедеву.

"Пассажирский рейсовый микроавтобус столкнулся с автомобилем "Киа" на Московской трассе в районе деревни Кукарино в Ивановской области. По предварительным данным, пострадали десять человек, в том числе пять детей", – говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, водитель маршрутки выскочил на встречную полосу, так как не справился с управлением. В пресс-службе уточнили, что травмы, которые получили водитель "Киа" и девять пассажиров маршрутки, не опасны для жизни.

Ранее в Кабардино-Балкарии два человека погибли и еще семеро пострадали в результате столкновения трех автомобилей и автобуса.