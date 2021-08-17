Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП с автобусом в КБР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Кабардино-Балкарии два человека погибли и еще семеро пострадали в результате столкновения трех автомобилей и автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

По предварительным данным, авария произошла в 14:15 по московскому времени в Баксанском районе на автодороге А-158 Прохладный – Эльбрус в зоне производства дорожных работ.

Ранее на Варшавском шоссе иномарка вылетела на газон и перевернулась. Кадрами поделились очевидцы. В районе ДТП образовался затор.

О пострадавших и причинах аварии не сообщается.