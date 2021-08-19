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Происшествия

10:37

В Калмыкии пять человек погибли в ДТП с легковушкой и "КамАЗом"

происшествия регионы

Фото: МЧС России по Республике Калмыкия

На трассе Р-216 в Калмыкии столкнулись легковой автомобиль и "КамАЗ", в результате чего погибли пять человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС по республике.

"На трассе Р-216 (участок объездной дороги) произошло ДТП с участием грузового автомобиля "Камаз" и легкового автомобиля "Ниссан Альмера". В результате аварии 5 человек погибли, из них трое детей", – говорится в сообщении.

Ранее в Новосибирской области четыре человека погибли при столкновении двух попутных грузовиков и легковой Toyota Camry, которую зажало между ними.

До этого в Кемеровской области микроавтобус съехал с магистрали и перевернулся. В результате аварии погиб один человек, еще шесть пострадали.

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