В Калмыкии пять человек погибли в ДТП с легковушкой и "КамАЗом"

Фото: МЧС России по Республике Калмыкия

На трассе Р-216 в Калмыкии столкнулись легковой автомобиль и "КамАЗ", в результате чего погибли пять человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС по республике.

"На трассе Р-216 (участок объездной дороги) произошло ДТП с участием грузового автомобиля "Камаз" и легкового автомобиля "Ниссан Альмера". В результате аварии 5 человек погибли, из них трое детей", – говорится в сообщении.

Ранее в Новосибирской области четыре человека погибли при столкновении двух попутных грузовиков и легковой Toyota Camry, которую зажало между ними.

До этого в Кемеровской области микроавтобус съехал с магистрали и перевернулся. В результате аварии погиб один человек, еще шесть пострадали.