Четыре человека погибли в ДПТ с двумя грузовиками в Новосибирской области

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В Новосибирской области четыре человека погибли при столкновении двух попутных грузовиков и легковой Toyota Camry, которую зажало между ними. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Уточняется, что водитель грузовика Scania не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с легковым автомобилем.

"Водитель грузового автомобиля Scania <...> совершил столкновение с попутным автомобилем Toyota Camry, после чего Toyota столкнулась с попутным грузовым автомобилем Mercedes", – говорится в сообщении.

Mercedes, по данным ведомства, до аварии остановился перед светофором в месте проведения дорожных работ, где организовали реверсивное движение.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения автобуса и грузовика во Владимирской области пострадали 22 человека.

По предварительным данным, автобус "Неоплан" с 57-летним водителем за рулем ехал со стороны Ярославля в сторону Москвы, когда столкнулся с двигающимся в попутном направлении грузовиком "МАН" с полуприцепом "Тонар". Автомобили получили механические повреждения, погибших нет.