Автобус и грузовик столкнулись во Владимирской области

10:28
Фото: МВД РФ
Автобус и грузовик столкнулись на трассе во Владимирской области, пострадали 22 человека, сообщает региональное УМВД.
"Известно о 22 пострадавших, из них 16 человек доставлены в медицинское учреждение", – заявили в пресс-службе управления.
По информации полиции, авария произошла около 03:15 на 97 километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе.
По предварительным данным, автобус "Неоплан" с 57-летним водителем за рулем ехал со стороны Ярославля в сторону Москвы, когда столкнулся с двигающимся в попутном направлении грузовиком "МАН" с полуприцепом "Тонар". Автомобили получили механические повреждения, погибших нет.
Ранее рядом с главным зданием МГУ имени Ломоносова автобус № 111 с пассажирами въехал в мачту городского освещения, два человека пострадали. Один из пострадавших отказался от госпитализации.
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