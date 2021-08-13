Водитель каршеринга въехал в 4 припаркованные машины на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Водитель Volkswagen сервиса каршеринга устроил ДТП на западе столицы, повредив четыре припаркованных автомобиля. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла на улице Лукинская, в столичном районе Ново-Переделкино.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее авария с участием каршеринга произошла на Ленинградском проспекте. Volkswagen Polo нашли брошенным посреди дороги у Тверского путепровода. Что случилось, выяснить сразу не удалось: водитель, который арендовал машину, не стал никого дожидаться, а просто сбежал с места происшествия. Но, судя по характеру повреждений, влетел он в препятствие достаточно сильно. У машины одно колесо практически вырвало.