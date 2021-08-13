Авария с участием каршеринга произошла на Ленинградском проспекте

На Ленинградском проспекте в аварию попал автомобиль каршеринговой службы. Volkswagen Polo нашли брошенным посреди дороги у Тверского путепровода. Что случилось, выяснить сразу не удалось: водитель, который арендовал машину, не стал никого дожидаться, а просто сбежал с места происшествия. Но, судя по характеру повреждений, влетел он в препятствие достаточно сильно. У машины одно колесо практически вырвано.

В ГИБДД опровергли сообщение о гибели одной из пострадавших в аварии на улице Миклухо-Маклая. На водителя, протаранившего остановку, завели уголовное дело. Оно на контроле у столичной прокуратуры.

Накануне вечером Skoda влетела в остановку, сбив бабушку и внучку. Пожилую женщину зажало машиной. Потребовалась спецтехника, чтобы ее освободить. В больницу ее доставили на вертолете. Как рассказали очевидцы, они сначала услышали сильных хлопок, а потом крик. Как писали СМИ, мужчина, сидевший за рулем, был сильно пьян.