Московские рестораторы предложили пускать посетителей на веранды без QR-кода после 12 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ряд московских рестораторов предложил ввести бессрочную возможность принимать посетителей на летних верандах без QR-кода. Об этом сообщает ТАСС.

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов рассказал, что представители отрасли общественного питания выступили с инициативой сделать веранды свободными от QR-кодов на постоянной основе, а не до 12 июля.

Миронов также отметил, что необходимо рассмотреть возможность более лояльного подхода к проверкам кодов у посетителей. По его словам, часто рестораны не имеют возможности обеспечить режим глобальных проверок.

"Если в клубе стоит фейс-контроль, то у ресторана – обычные официанты. К тому же рестораны не в силах сейчас нанять еще бригаду охранников, чтобы ловить тех, кто хочет проскочить без кода", – подчеркнул бизнесмен.

Ранее Сергей Собянин подписал указ, согласно которому до 12 июля летние кафе и веранды в столице можно посещать без предъявления QR-кода.

Код также не потребуется и при посещении заведений общественного питания при гостиницах, отелях и хостелах при условии, что в них будут допускать только постояльцев.

