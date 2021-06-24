Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля

Фото: The City/Михаил Голденков

Сергей Собянин подписал указ, согласно которому до 12 июля летние кафе и веранды в столице можно будет посещать без предъявления QR-кода. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

"Установить, что с 24 июня 2021 года по 11 июля 2021 года (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода", – говорится в тексте указа.

Кроме того, QR-код не потребуется и при посещении заведений общественного питания при гостиницах, отелях и хостелах при условии, что в них будут допускать только постояльцев. Тот же принцип распространяется на столовые и буфеты при организациях и учебных заведениях столицы.

До этого мэр Москвы подписал указ, согласно которому с 28 июня все рестораны и кафе начинают работать на правах COVID-free-заведений.

Таким образом, посещать заведения общепита смогут только те жители города, кто сделал прививку от коронавируса, переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

При этом никакие бумажные справки приниматься не будут – только QR-код.

