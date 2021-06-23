Москвичи смогут обратиться в техподдержку при проблемах с QR-кодом

18:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москвичи с 25 июня смогут воспользоваться специальной формой технической поддержки на портале mos.ru в случае возникновения проблем с получением QR-кода для допуска в кафе и рестораны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.
"При возникновении сложностей с получением QR-кода горожане могут воспользоваться специальным сервисом на портале mos.ru, который начнет работать 25 июня. Если QR-код не будет найден, у пользователя станет доступным обращение в службу технической поддержки, специалисты которой проведут персональную проверку и помогут получить QR-код", – говорится в сообщении.
Там уточнили, что получить QR-код можно с 25 июня с помощью сервиса на mos.ru и gosuslugi.ru, в мобильных приложениях "Госуслуги.Стопкоронавирус" и "ЕМИАС.ИНФО", в электронной медкарте или в регистратуре городской поликлиники. Он будет доступен для граждан, которые прошли вакцинацию в столичных медучреждениях.
Согласно указу Сергея Собянина, с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только привитые или переболевшие коронавирусом горожане, а также граждане с отрицательным ПЦР-тестом. Для подтверждения статуса потребуется особый QR-код.
Статус вакцинированных автоматически выставят в системе "ЕМИАС.ИНФО", доступ к соответствующему цифровому коду откроется в электронной медкарте и личном кабинете на портале mos.ru. QR-коды также будут доступны для сделавших ПЦР-тесты на COVID-19, срок их действия составит 72 часа.
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