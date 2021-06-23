Вход на летние веранды и в сезонные кафе в Москве организуют по QR-кодам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве вход на летние веранды и в сезонные кафе организуют по QR-кодам. Нововведение вступит в силу с 28 июня.

"Бесковидный" режим работы с 28 июня распространяется на все заведения общепита, летние веранды и сезонные кафе, в том числе в парках", – заявил ТАСС руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Согласно указу Сергея Собянина, с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только привитые или переболевшие коронавирусом горожане, а также граждане с отрицательным ПЦР-тестом. Для подтверждения статуса потребуется особый QR-код.

Статус вакцинированных автоматически выставят в системе ЕМИАС, доступ к соответствующему цифровому коду откроется в электронной медкарте и личном кабинете на портале mos.ru. QR-коды также будут доступны для сделавших ПЦР-тесты на COVID-19, срок их действия составит 72 часа.

Новые столичные ограничения также подразумевают ограничение численности массовых мероприятий до 500 человек. В городе прекращена работа танцполов и фан-зон чемпионата Европы по футболу. 23 июня стало известно, что театры и кинотеатры смогут принимать больше 500 посетителей при условии работы через QR-коды.