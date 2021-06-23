Вход на летние веранды и в сезонные кафе в Москве организуют по QR-кодам

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве вход на летние веранды и в сезонные кафе организуют по QR-кодам. Нововведение вступит в силу с 28 июня.
"Бесковидный" режим работы с 28 июня распространяется на все заведения общепита, летние веранды и сезонные кафе, в том числе в парках", – заявил ТАСС руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Согласно указу Сергея Собянина, с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только привитые или переболевшие коронавирусом горожане, а также граждане с отрицательным ПЦР-тестом. Для подтверждения статуса потребуется особый QR-код.
Статус вакцинированных автоматически выставят в системе ЕМИАС, доступ к соответствующему цифровому коду откроется в электронной медкарте и личном кабинете на портале mos.ru. QR-коды также будут доступны для сделавших ПЦР-тесты на COVID-19, срок их действия составит 72 часа.
Новые столичные ограничения также подразумевают ограничение численности массовых мероприятий до 500 человек. В городе прекращена работа танцполов и фан-зон чемпионата Европы по футболу. 23 июня стало известно, что театры и кинотеатры смогут принимать больше 500 посетителей при условии работы через QR-коды.
Заведения общественного питания Москвы с 28 июня станут "свободными от ковида"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: