Систему посещения общепита по QR-кодам введут в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Подмосковье с 28 июня введут систему посещения общепита по QR-кодам. Об этом сообщается в новом постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.
Исключение составят летние веранды.
"С 28 июня 2021 года приостанавливается <....> оказание услуг общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки заказов). Данное ограничение не распространяется на граждан, прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев или не достигших 18 лет", – указано в постановлении.
QR-коды будут доступны на интернет-портале регионального правительства.
Аналогичное требование вводится для посещения ночных клубов, баров и дискотек.
В Подмосковье с середины июня объявили о начале обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан. Прививки должны сделать работающие в сфере торговли и услуг.
Ранее сообщалось, что в тот же день система доступа в кафе и рестораны по QR-кодам заработает в Москве. Согласно распоряжению Сергея Собянина, данное требование распространяется на все заведения общественного питания, в том числе на сезонные кафе и летние веранды. В последних двух случаях также не имеет значения расположение заведения.
Получить цифровые коды могут привитые одобренными в РФ вакцинами горожане, а также переболевшие. Кроме того, разрешение распространяется и на граждан с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, однако действовать такой QR-код может только 72 часа.
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