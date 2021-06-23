Систему посещения общепита по QR-кодам введут в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Подмосковье с 28 июня введут систему посещения общепита по QR-кодам. Об этом сообщается в новом постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.

Исключение составят летние веранды.

"С 28 июня 2021 года приостанавливается <....> оказание услуг общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки заказов). Данное ограничение не распространяется на граждан, прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев или не достигших 18 лет", – указано в постановлении.

QR-коды будут доступны на интернет-портале регионального правительства.

Аналогичное требование вводится для посещения ночных клубов, баров и дискотек.

В Подмосковье с середины июня объявили о начале обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан. Прививки должны сделать работающие в сфере торговли и услуг.

Ранее сообщалось, что в тот же день система доступа в кафе и рестораны по QR-кодам заработает в Москве. Согласно распоряжению Сергея Собянина, данное требование распространяется на все заведения общественного питания, в том числе на сезонные кафе и летние веранды. В последних двух случаях также не имеет значения расположение заведения.

Получить цифровые коды могут привитые одобренными в РФ вакцинами горожане, а также переболевшие. Кроме того, разрешение распространяется и на граждан с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, однако действовать такой QR-код может только 72 часа.