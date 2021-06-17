В Подмосковье не допустят к работе непривившихся водителей автобусов и такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Власти Подмосковья не допустят к работе водителей автобусов и такси без прививки от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-губернатора региона Игоря Трескова.
"Мы составим списки водителей с указанием даты и места вакцинации, где каждый водитель должен будет подтвердить, где и когда он пройдет вакцинацию в срок до 30 июня. Контролировать сроки процедур и внесение данных будут МТДИ (министерство транспорта и дорожной инфраструктуры) вместе с агрегаторами такси", – отметил он.
Также Тресков добавил, что до каждого водителя будет доведена информация о недопуске к работе в случае отсутствия прививки от коронавируса.
Накануне Московская область объявила обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова.
В постановлении говорится, что прививки должны сделать граждане, работающие в сфере торговли. Это сотрудники салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов и такси. Также это касается работников в сфере бытовых услуг, общепита, общественного транспорта, образования, здравоохранения и социальной защиты.
Обязательную вакцинацию поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: