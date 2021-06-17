В Подмосковье не допустят к работе непривившихся водителей автобусов и такси

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Власти Подмосковья не допустят к работе водителей автобусов и такси без прививки от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-губернатора региона Игоря Трескова.

"Мы составим списки водителей с указанием даты и места вакцинации, где каждый водитель должен будет подтвердить, где и когда он пройдет вакцинацию в срок до 30 июня. Контролировать сроки процедур и внесение данных будут МТДИ (министерство транспорта и дорожной инфраструктуры) вместе с агрегаторами такси", – отметил он.

Также Тресков добавил, что до каждого водителя будет доведена информация о недопуске к работе в случае отсутствия прививки от коронавируса.

Накануне Московская область объявила обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова.

В постановлении говорится, что прививки должны сделать граждане, работающие в сфере торговли. Это сотрудники салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов и такси. Также это касается работников в сфере бытовых услуг, общепита, общественного транспорта, образования, здравоохранения и социальной защиты.

