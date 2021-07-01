Ефимов опроверг информацию о падении выручки ресторанов на 80% из-за QR-кодов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В первые дни после введения QR-кодов выручка кафе и ресторанов Москвы сократилась на 20%. Об этом свидетельствуют данные налоговой службы о движении денежных средств через кассы, сообщает РБК.

По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, совокупная выручка столичных заведений общепита в первый день действия QR-кодов составила 641,1 миллиона рублей. Данный показатель на 23,65% меньше, чем неделей ранее (839,7 миллиона рублей). 29 июня она увеличилась до 685,7 миллиона рублей.

Опрошенные рестораторы ранее сообщали о более высоких потерях.

"В итоге мы имеем падение выручки в заведениях с верандами на 50%, в ресторанах без веранд – до 95%", – рассказывал управляющий партнер и гендиректор Ginza Project Moscow Максим Ползиков.

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов, в свою очередь, оценивал снижение выручки у заведений в среднем на 80%.

Также директор столичного ресторана Любовь Жердева рассказала, что многие гости уже получили QR-коды. При этом она отметила, что поток посетителей значительно уменьшился.

"Это было ожидаемо, мы закладываем месяц на то, что трафик потихонечку восстановится у нас. До 12 июля у нас есть разрешение работать на летней веранде. Пока что гости, кто QR-код не получил, сидят на летней веранде", – рассказала Жердева.