Директор ресторана рассказала о количестве гостей после введения QR-кодов

С 28 июня при посещении заведений общественного питания Москвы необходимо предъявлять QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.

Директор столичного ресторана Любовь Жердева рассказала, что многие гости уже получили QR-коды. При этом она отметила, что поток посетителей значительно уменьшился.

"Это было ожидаемо, мы закладываем месяц на то, что трафик потихонечку восстановится у нас. До 12 июля у нас есть разрешение работать на летней веранде. Пока что гости, кто QR-код не получил, сидят на летней веранде", – рассказала Жердева.

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