Moscow Urban FEST пройдет в онлайн-формате

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Самый крупный в мире урбанистический фестиваль Moscow Urban FEST – 2021 состоится в онлайн-формате из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

"За неделю мы переформатировали все офлайн-активности: договорились со спикерами о трансляциях, немного изменили программу, умудрились перепридумать дистанционные тренировки и оформили онлайн-платформу", – рассказала директор фестиваля Арина Дробина.

Трансляция будет вестись из концертного зала "Зарядье" с 1 по 4 июля, где пройдет "Московский урбанистический форум – 2021", рассчитанный как на специалистов, так и на остальных жителей города.

В рамках фестиваля состоится ряд лекций от известных спикеров, дискуссий и круглых столов. Пронаблюдать за мероприятием можно будет бесплатно при предварительной регистрации.

Ранее стало известно, что ежегодный музыкальный фестиваль "Дикая мята" в этом году не состоится из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Мероприятие должно было проходить с 18 по 20 июня в селе Бунырево. Планировалось, что участие в музыкальном событии примут группы "Кино", "Аукцыон", а также Иван Дорн и другие исполнители.

