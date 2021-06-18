Фестиваль "Дикая мята" отменили

Фото: Москва 24/Сергей Бабенко

Музыкальный фестиваль "Дикая мята" не состоится. Об этом информируют организаторы мероприятия в официальной группе во "ВКонтакте".

Как поясняется в сообщении, указ об отмене всех массовых мероприятий в Тульской области подписал губернатор Алексей Дюмин. Информация об этом была получена организаторами в ночь на 18 июня.

"Если вы еще не выехали на фестиваль – не приезжайте", – попросили зрителей организаторы.

В данный момент формируется оперативный штаб для решения всех вопросов, связанных с отменой фестиваля.

Мероприятие должно было проходить с 18 по 20 июня в селе Бунырево. Планировалось, что участие в музыкальном событии примут группы "Кино", "Аукцыон", а также Иван Дорн и другие исполнители.

Ранее сообщалось, что по требованию Роспотребнадзора рок-фестиваль "Нашествие" перенесен на 29–31 июля 2022 года. Место проведения останется то же – Серпухов.

Как отметили организаторы, решение о переносе мероприятия было принято совместно с правительством Московской области и обусловлено ростом заболеваемости COVID-19.