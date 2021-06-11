Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год

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Рок-фестиваль "Нашествие" перенесен на 2022 год по требованию Роспотребнадзора Московской области. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

"Динамика роста заболеваемости такова, что Роспотребнадзор по Московской области вынес решение о невозможности проведения "Нашествия" в июле-августе 2021 года. Поэтому оргкомитет фестиваля "Нашествие" совместно с правительством Московской области сообщают о переносе фестиваля на следующий год", – говорится в сообщении.

Уточняется, что новая дата проведения мероприятия – 29–31 июля 2022 года. Место проведения то же – Серпухов. Автоматизированный сервис по возврату билетов будет запущен 25 июня, с его помощью можно будет также переоформить билет на следующий год или сменить его владельца.

Изначально фестиваль должен был пройти с 30 июля по 1 августа. При этом для его посещения необходимо было иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до мероприятия, или сертификат о вакцинации.

