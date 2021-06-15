Фестиваль "Усадьба Jazz" перенесли на 2022 год

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Фестиваль джазовой музыки "Усадьба Jazz" перенесли на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте фестиваля.

Мероприятие в подмосковной усадьбе Архангельское должно было пройти весной 2020 года, однако было отменено. Это также было обусловлено ситуацией с COVID-19.

"Мы проанализировали сложившуюся ситуацию в нашей индустрии в связи с пандемией и объявляем о переносе фестиваля на 2022 год", – говорится в сообщении.

Организаторы подчеркнули, что были рассмотрены разные сценарии проведения мероприятия, но ряд обстоятельств сделал невозможным проведение фестиваля в этом году.

"Мы не можем в настоящий момент не только привезти иностранных артистов, но и в целом гарантировать, что даже подготовленный фестиваль не будет отменен в последний момент", – отмечается в сообщении.

Билеты, приобретенные на фестиваль 2020 года, останутся действительны на 2022 год.

Ранее на территории Московской области были введены дополнительные ограничительные меры в рамках борьбы с коронавирусом. Кроме прочего, организациям запретили пускать в здания и помещения людей без масок, а на платежных терминалах теперь должна быть размещена информация о пунктах вакцинации.

Также Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях в столице в период с 15 по 19 июня. С 13 июня был введен особый порядок работы заведений общественного питания и развлекательных пространств – ночных клубов и дискотек.

