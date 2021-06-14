В Подмосковье вводятся дополнительные ограничения по коронавирусу

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

На территории Подмосковья введены дополнительные ограничительные меры в рамках борьбы с коронавирусом. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев. Документ опубликован на сайте правительства Московской области.

"Обязать в период с 13 июня по 20 июня (включительно): 1) граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (в том числе на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользования многоквартирных домов, медицинских организациях)", – сказано в тексте документа.

Также организациям запрещено пускать в здания и помещения людей без масок, а на платежных терминалах теперь должна быть размещена информация о пунктах вакцинации.

Кроме того, организациям и ИП рекомендовано устанавливать скидки и устраивать розыгрыши для тех, кто поставил вакцину.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях в столице в период с 15 по 19 июня. С 13 июня также вводится особый порядок работы заведений общественного питания и развлекательных пространств – ночных клубов и дискотек.

Помимо этого, в городе будут закрыты детские центры и аттракционы. Не смогут работать и фудкорты в торговых центрах – им разрешено торговать только на доставку или на вынос.

Ограничения коснутся также парков – здесь запрещено пользоваться объектами городской инфраструктуры.

