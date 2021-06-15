"Ночной забег" в столице перенесен на 10 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Ночной забег", который должен был состояться 19 июня на территории спорткомплекса "Лужники", перенесен из-за ситуации с распространением коронавируса в Москве. Спортивное мероприятие пройдет 10 сентября этого года. Об этом Беговое сообщество Москвы сообщило в своей группе во "ВКонтакте".

"К сожалению, в Москве растет число заболеваний коронавирусной инфекцией. В субботу, 12 июня, мэр Москвы подписал указ о новых ограничениях, которые вводятся для предотвращения распространения заболевания. В связи с этим мы вынуждены перенести "Ночной забег" на пятницу, 10 сентября", – говорится в публикации.

Регистрация участников будет автоматически перенесена. Те, кому новая дата не подходит, смогут оформить возврат средств – инструкция о том, как это сделать, придет на электронную почту.

Ранее сообщалось, что по требованию Роспотребнадзора рок-фестиваль "Нашествие" перенесен на 29–31 июля 2022 года. Место проведения останется то же – Серпухов.

Как отметили организаторы, решение о переносе мероприятия было принято совместно с правительством Московской области и обусловлено ростом заболеваемости COVID-19.

